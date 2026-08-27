Поиск доказательств Будущая Россия. Это прекрасная страна, в которой доведется пожить счастливой жизнью многим из нынешнего поколения.
3 Кто же мы?
Комментарии
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Геннадий Овсянников
Автор хороший человек , но, к сожалению, убогий. Мать Природа вечна и бесконечна, создаёт чудеса и золотые уголки типа Земля и Разум для самосовершенствования. Бог - это выдумка приспособленцев.
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4 н.
Юрий Ильинов
Геннадий Овсянников
Автор хороший человек , но, к сожалению, убогий. Мать Природа вечна и бесконечна, создаёт чудеса и золотые уголки типа Земля и Разум для самосовершенствования. Бог - это выдумка приспособленцев.
Боги прошли эволюцию вместе с человечеством. Вначале обожествляли именно природу и природные явления. По мере укрепления ханской власти возникла царская религия, где Богом был Царь. После Куликовского сражения пришла апостольская народная религия. Ещё более всех запутало дальнейшее дробление религии. В наше время любой более менее продвинутый коуч создаёт свою религию. Большинство религий предвещает гибель человечества. Капитализм уже приступил к ликвидации большей части населения. Ему противостоит в зачаточном состоянии Вера в справедливость. Идёт война Добра и Зла.
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4 н.
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