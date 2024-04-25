Новые варвары и Россия

Очередное дикое преступление, когда убийца-азербайджанец зарезал мотоциклиста Кирилла Ковалёва в Москве в ходе бытовой ссоры, а затем при помощи родственников пытался сбежать, показывает угрозу «новых варваров» для России.
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