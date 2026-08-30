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Царьград

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Минпросвещения разрешило школам выбирать число уроков физкультуры

Минпросвещения разрешило школам выбирать число уроков физкультуры

Минпросвещения разрешило школам самим определять число уроков физкультуры для старшеклассников. Максим Костенко, руководитель Института имени В.

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