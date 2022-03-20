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«Пусть работают у себя», – Николай Расторгуев резко ответил украинским артистам, критикующим Россию

«Пусть работают у себя», – Николай Расторгуев резко ответил украинским артистам, критикующим Россию

После объявления спецоперации на Украине украинские знаменитости публично критикуют Россию и поливают грязью российских коллег, которые поддерживают Кремль.

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