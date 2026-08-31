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Кантри-певицу Долли Партон похоронили в Нэшвилле

Кантри-певицу Долли Партон похоронили в Нэшвилле

Знаменитую певицу и актрису Долли Партон похоронили в США. Об этом сообщил телеканал ABC . Частная церемония похорон прошла 28 августа в городе Нэшвилл, штат Теннесси на юге Соединенных Штатов.

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