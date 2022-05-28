Херсонская область закрыла границы с подконтрольными Киеву регионами

Об этом изданию рассказал замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. По его словам, украинские военные постоянно ведут обстрелы в районе Николаевской и Днепропетровской областей, из-за чего пересекать границу здесь опасно.
Об этом изданию рассказал замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. По его словам, украинские военные постоянно ведут обстрелы в районе Николаевской и Днепропетровской областей, из-за чего пересекать границу здесь опасно.
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