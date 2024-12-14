Мужчину избили в баре и вывезли умирать на трассу в Приморье

Жестокое преступление произошло в ночь с 7 на 8 декабря в селе Черниговка Приморского края. 39-летнего Евгения сначала жестоко избила группа мужчин, затем его, побитого, вывезли на трассу и выкинули на дороге, чтобы создать себе алиби.