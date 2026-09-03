Песков опроверг просьбу Ирана о посредничестве Москвы с США

Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что президент Ирана Масуд Пезешкиан не запрашивал посредничество Москвы в контактах с США на встрече с Владимиром Путиным в Бишкеке.
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