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Фиктивный развод на десять лет и стройка за концерты: как Вячеслав Малежик решал квартирный вопрос

Фиктивный развод на десять лет и стройка за концерты: как Вячеслав Малежик решал квартирный вопрос

Вячеслав Малежик и его супруга Татьяна прожили вместе больше сорока лет, но ради покупки собственной квартиры им пришлось пойти на крайние меры — официально оформить развод.

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