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Царьград

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Дроны вместо камер: Чем грозит новая идея штрафовать водителей в России

Дроны вместо камер: Чем грозит новая идея штрафовать водителей в России

Эксперты разбирают три главных риска, если фиксировать нарушения ПДД на дорогах будут беспилотники.Ассоциация «ОКО» предложила использовать дроны с камерами для автоматической фиксации выезда на встречку и езды по обочине.

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