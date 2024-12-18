Михалков под огнем критики: почему не всем по душе маститый режиссер?

Легендарный режиссер и актер Никита Михалков, давно завоевавший статус одного из ключевых культурных деятелей России, продолжает оставаться в центре общественного внимания, вызывая как восхищение, так и критику.
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