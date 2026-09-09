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RT Russia

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Средства ПВО за сутки уничтожили 1185 украинских беспилотников

Средства ПВО за сутки уничтожили 1185 украинских беспилотников

Российские средства ПВО за минувшие сутки уничтожили 1185 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

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