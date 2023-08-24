Несмотря на все сложности в экономике, у огромного числа россиян всё же пока ещё есть реальная возможность зарабатывать сравнительно неплохие деньги честно и не опасаясь, что их «кинут».
Деньги просто «обнулят»: каким россиянам «сожгут» сбережения
Комментарии
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лл
лина любимцева
Если власти захотят "обнулить" вклады граждан России, как это уже было сделано в 90-е годы, они это сделают, где бы эти средства ни находились! На счетах, в карманах, в сундуках, в крипто валюте,,, ДА ГДЕ УГОДНО!! Дело только в совести этого государства... ЧЕГО ОНО СТОИТ, ЕСЛИ ДО НИТКИ ОБИРАЕТ СВОИХ ГРАЖДАН?!! И что гражданам делать с таким государством?!!
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10 час.
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