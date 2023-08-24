Деньги просто «обнулят»: каким россиянам «сожгут» сбережения

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лина любимцева

Если власти захотят "обнулить" вклады граждан России, как это уже было сделано в 90-е годы, они это сделают, где бы эти средства ни находились! На счетах, в карманах, в сундуках, в крипто валюте,,, ДА ГДЕ УГОДНО!! Дело только в совести этого государства... ЧЕГО ОНО СТОИТ, ЕСЛИ ДО НИТКИ ОБИРАЕТ СВОИХ ГРАЖДАН?!! И что гражданам делать с таким государством?!!