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Деньги просто «обнулят»: каким россиянам «сожгут» сбережения

Деньги просто «обнулят»: каким россиянам «сожгут» сбережения

Несмотря на все сложности в экономике, у огромного числа россиян всё же пока ещё есть реальная возможность зарабатывать сравнительно неплохие деньги честно и не опасаясь, что их «кинут».

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Если власти захотят &quot;обнулить&quot; вклады граждан России, как это уже было сделано в 90-е годы, они это сделают, где бы эти средства ни находились! На счетах, в карманах, в сундуках, в крипто валюте,,, ДА ГДЕ УГОДНО!! Дело только в совести этого государства... ЧЕГО ОНО СТОИТ, ЕСЛИ ДО НИТКИ ОБИРАЕТ СВОИХ ГРАЖДАН?!! И что гражданам делать с таким государством?!!
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