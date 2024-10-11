При обстреле автомобиля в Ингушетии погиб сотрудник ППС и его родственники

Автомобиль подвергся обстрелу в Ингушетии, жертвами инцидента стали сотрудник патрульно-постовой службы, который в момент нападения не исполнял обязанности, а также его родственники, сообщается в Telegram-канале Главного управления МВД региона.
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