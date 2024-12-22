Иноземец игнорируя мольбы продолжает отрабатывать изученные приёмы на русском парнишке. Русская община вмешалась

Раз все начальники от школ, больниц, милиции, прокуроров и судов прикормлены, надо самим наводить порядок. Продавшихся прокуроров и судей отмечать и разбираться отдельно. Это британцы всех покупают. Не могут прямо с нами бороться, идут подлым путем.

Вадим Кузнецов

Наверное, у этого юного героя и отец есть? Тут все просто: отец определенно хочет доказать, что он герой. Ну сыночек-то у него ведет себя геройски! Нужно бы этому отцу предоставить возможность показать героизм. В штурмовых частях всегда множество вакансий. Это если у него и у семейки вообще гражданство РФ есть.