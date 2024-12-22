Avia.pro - СМИ Школа, место, где дети должны получать знания и формировать характер, в очередной раз превратилась в арену.
Иноземец игнорируя мольбы продолжает отрабатывать изученные приёмы на русском парнишке. Русская община вмешалась
Комментарии
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Сибириканец
Раз все начальники от школ, больниц, милиции, прокуроров и судов прикормлены, надо самим наводить порядок. Продавшихся прокуроров и судей отмечать и разбираться отдельно. Это британцы всех покупают. Не могут прямо с нами бороться, идут подлым путем.
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1 час.
Вадим Кузнецов
Не уши.
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53 мин.
Вадим Кузнецов
Наверное, у этого юного героя и отец есть? Тут все просто: отец определенно хочет доказать, что он герой. Ну сыночек-то у него ведет себя геройски! Нужно бы этому отцу предоставить возможность показать героизм. В штурмовых частях всегда множество вакансий. Это если у него и у семейки вообще гражданство РФ есть.
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51 мин.
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