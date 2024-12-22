Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 823 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Витковский
    ... я с буратинами на одном гектаре и гадить не буду, блевотно...Иноземцы Армен и ...
  • Вадим Кузнецов
    Конечно. Только у МО тоже должна быть своя ответственность. Генерала Павлова расстреляли за сдачу Минска. А за сдачу ...Сложности, в той ...
  • лина любимцева
    А РОССИИ ЧТО ОТ ТОГОЮ что грузины вырежут всех абхазов?!! Вы себя - слышите? А понимаете, что говорите?Абхазия надавила ...

Иноземец игнорируя мольбы продолжает отрабатывать изученные приёмы на русском парнишке. Русская община вмешалась

Иноземец игнорируя мольбы продолжает отрабатывать изученные приёмы на русском парнишке. Русская община вмешалась

Avia.pro - СМИ Школа, место, где дети должны получать знания и формировать характер, в очередной раз превратилась в арену.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
С
Сибириканец
Раз все начальники от школ, больниц, милиции, прокуроров и судов прикормлены, надо самим наводить порядок. Продавшихся прокуроров и судей отмечать и разбираться отдельно. Это британцы всех покупают. Не могут прямо с нами бороться, идут подлым путем.
Ответить
1 час.
Вадим Кузнецов
Не уши.
Ответить
53 мин.
Вадим Кузнецов
Наверное, у этого юного героя и отец есть? Тут все просто: отец определенно хочет доказать, что он герой. Ну сыночек-то у него ведет себя геройски! Нужно бы этому отцу предоставить возможность показать героизм. В штурмовых частях всегда множество вакансий. Это если у него и у семейки вообще гражданство РФ есть.
Ответить
51 мин.

Картина дня

наверх