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Униаты подпольно исповедовали украинских националистов на Украине — ФСБ

Униаты подпольно исповедовали украинских националистов на Украине — ФСБ

Членов «Организации украинских националистов» (ОУН) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действовавших в подполье на территории Украины после завершения Великой Отечественной войны, нелегально исповедовали священники-униаты, 14 мая сообщает ТАСС.

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