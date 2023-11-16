«Ъ»: Регионам предложено выбрать ненужные отделения почты для сдачи в аренду

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации попросило власти регионов страны рассмотреть возможность закрытия ряда отделений «Почты России» в городах, население которых превышает десять тысяч, чтобы средства от сдачи офисов в аренду можно быть отправить в сёла.