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Газета.ру

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Бразильская актриса Вера Фишер призналась, что ее трогает любовь зрителей из РФ

Бразильская актриса Вера Фишер призналась, что ее трогает любовь зрителей из РФ

Бразильская актриса Вера Фишер, известная по роли Иветти в сериале «Клон», объяснила «Газете.Ru», почему бразильские сериалы так полюбили в России.

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