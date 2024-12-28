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Вячеслав Володин: Утрата суверенитета равносильна потере страны

Вячеслав Володин: Утрата суверенитета равносильна потере страны

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин подчеркнул важность суверенитета для России, заявив, что его утрата равносильна потере страны.

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