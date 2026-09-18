Присуждение премьер-министру Армении Николу Пашиняну Гессенской премии мира является поощрением за курс на разрыв отношений с Москвой и превращение республики в антироссийский плацдарм.
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