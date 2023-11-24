Какой сегодня день: 25 ноября

Сегодня, 25 ноября, отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. На сегодняшний день, не смотря на все мировые тенденции, свидетельствующие о борьбе за права женщин, а также активность международного женского сообщества, в мире насчитывается пугающая статистика.
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