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Царьград

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Орбан озвучил требований Венгрии к Брюсселю

Орбан озвучил требований Венгрии к Брюсселю

Глава Венгрии обнародовал список требований, которые официальный Будапешт выдвигает к Брюсселю.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обнародовал требования Будапешта к Евросоюзу.

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