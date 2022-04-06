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Постпред США при ООН Томас-Гринфилд заявила, что Россию нельзя исключить из Совета безопасности, но можно ее изолировать

Постпред США при ООН Томас-Гринфилд заявила, что Россию нельзя исключить из Совета безопасности, но можно ее изолировать

Устав ООН не позволяет исключить Россию из Совета безопасности организации, однако страны Запада делают все, чтобы максимально изолировать ее в связи с проведением специальной военной операцией РФ в Украине.

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