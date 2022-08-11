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«Тинькофф» выкупил заблокированные бумаги своего биржевого фонда на 500 млн рублей

«Тинькофф» выкупил заблокированные активы своих клиентов на сумму свыше 500 млн рублей, сообщила пресс-служба компании — это позволило высвободить из-под блокировки средства свыше 450 тысяч инвесторов и возобновить торговлю биржевым фондом TUSD.

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