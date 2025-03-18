Раскрыто, как Урганта хотят наказать за открытие ИП в Париже

Глава ВР Резяпов призвал признать Урганта иноагентом из-за ИП в Париже Телеведущего Ивана Урганта необходимо признать иностранным агентом, поводом для этого должно стать открытие шоуменом индивидуального предпринимательства в Париже, заявил news лидер движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов.
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