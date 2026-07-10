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Михаил Кержаков о лучшем вратаре мира: «Куртуа, Райя – 2-й. Сафонов не входит в топ-10, ему нужно больше времени»

Михаил Кержаков заявил, что, по его мнению, вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов не входит в топ-10 лучших в мире.

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