Эксперт не исключила роста стоимости новостроек в России в ближайшие полгода

В России на рынке жилья в ближайшие полгода стоимость новостроек может увеличиться на 5–10%, но темпы этого роста будут медленными, рассказала «Известиям» 25 мая финансовый консультант и основатель инвестиционного агентства недвижимости Bestate Татьяна Бунегина.
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