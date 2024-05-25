Эксперт не исключила роста стоимости новостроек в России в ближайшие полгода

В России на рынке жилья в ближайшие полгода стоимость новостроек может увеличиться на 5–10%, но темпы этого роста будут медленными, рассказала «Известиям» 25 мая финансовый консультант и основатель инвестиционного агентства недвижимости Bestate Татьяна Бунегина.