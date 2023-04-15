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Михаила Горшенева в сериале «Король и Шут» мог сыграть лидер группы Little Big Илья Прусикин

Михаила Горшенева в сериале «Король и Шут» мог сыграть лидер группы Little Big Илья Прусикин

Главную роль в сериале «Король и Шут» могли сыграть лидер музыкальной группы Little Big Илья Прусикин (признан иноагентом на территории РФ) или мультипликатор Дмитрий Сыендук.

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