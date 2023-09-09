Правду не скроешь. Чем на самом деле была сталинская система. Андрей Фурсов

БВ

Борис Выдрин

Мне пришлось пережить всех вождей, кроме Ленина и Троцкого. Должен напомнить автору и его потакателям: - все крутые сталинские повороты были основаны на безжалостном уничтожении, на крови людей, что никак нельзя повторить. Все пытаются при этом оспаривать числа загубленных и большинства безвинно. Десятки тысяч или миллионами уничтожены до ВОВ - прямыми расстрелами списками, которые подмахивал Сталин, Ворошилов, Каганович, Молотов, Хрущёв и другие деляги. Вы их можете увидеть в инете в рассекреченных шифровках секретарей обкомов ВКП(б) Ежову из каждой области страны. Были загублены самые способные, грамотные и опытные на заводах, в деревнях, в армии. Начинали в гражданскую с уничтожения царской семьи и его окружения, владельцев средств производства, затем в 1930-31м владельцев лошади, избы и коров с телёнком. От 1917-го до 1930-го всё время был голод, особенно в городах. А после раскулачивания-коллективизации - голод всего населения. Очень тяжко затем пришлось воевать с гитлеровцами, мой Сталинград был в руинах, а мы снова в голоде-холоде, это же было и в 1947-м. Что же делать? Проработавшему в промышленности более 60 лет мне откровенно непонятно, почему так медленно или совсем не восстанавливается промышленный потенциал СССР? Полагаю, по слабости знаний, опыта, умения расставленных руководителей, или умышленно? Нужно привлечь туда тех, кто своей смекалкой, не воровством, сам создал средства производства и организовал специалистов ИТР и рабочих. Второе, нужно возвратить государству все природные богатства и ресурсы, а также захваченные прихватизацией фабрики, заводы и иное созданное трудом всего советского народа имущество. Для этих мероприятий не потребуются национализация или гражданская война, это просто возврат собственности её владельцу. 90% населения встанут плечом к плечу по такому решению Путина. Впереди ещё нам светит возврат к идеологии справедливости от нынешней грабительской.