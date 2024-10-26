Убившие родителей братья Менендес могут выйти на свободу благодаря Ким Кардашья

Главный прокурор Лос-Анджелеса поддержал условно-досрочное освобождение братьев Менендес, Эрика и Джозефа (более известен по второму имени Лайл), отбывающих пожизненный срок за убийство своих родителей Китти и Хосе в 1989 году.