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Военное обозрение

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ВВС США проводят испытания нового учебного самолёта, подвергая его воздействию экстремальных температур

ВВС США проводят испытания нового учебного самолёта, подвергая его воздействию экстремальных температур

Новый учебный самолет Т-7А Red Hawk призван заменить в ВВС США используемый с начала 1960-х годов Т-38.

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