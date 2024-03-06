Глава Гагаузии или башкан Евгения Гуцул поведала президенту России Владимиру Путину о том, что власть в Кишиневе всячески мстит народу Гагаузской автономии за приверженность национальным интересам, сообщила она в собственном Telegram-канале.
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