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Рогов заявил, что танки Abrams не помогут армии Украины

Рогов заявил, что танки Abrams не помогут армии Украины

Американские танки Abrams в ходе украинского конфликта ждёт такой же позор, как и танки Leopard и Challenger, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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