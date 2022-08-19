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Черноморский флот: Осипова, адмирала, сняли или нет?

Черноморский флот: Осипова, адмирала, сняли или нет?

Вокруг кресла командующего ЧФ все больше вопросов Сергей Ищенко На фото: командующий Черноморским флотом, вице-адмирал Игорь Осипов во время генеральной репетиции парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС) В минувшую среду в интернете появились сообщения, что командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов стал первым российским военачальником, который отстранен от должности в ходе уже полгода длящейся российской спецоперацией на Украине.

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