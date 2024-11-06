Легендарный свердловский продюсер Игорь Мишин: «Независимое кино уходит в прошлое»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноября, ФедералПресс. В Екатеринбурге прошла открытая дискуссия о региональном кино. Эксперты киноиндустрии поговорили о проблемах, трендах и приоритетах в региональном кино, а также предрекли гибель независимого кино.