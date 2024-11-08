Путин: в мире исчезают гарантии неприменения оружия массового уничтожения

Разрушение системы правовых и моральных норм в международных отношениях приводит к тому, что исчезают гарантии неприменения оружия массового уничтожения, заявил президент России Владимир Путин 7 ноября в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».