Путин: в мире исчезают гарантии неприменения оружия массового уничтожения

Разрушение системы правовых и моральных норм в международных отношениях приводит к тому, что исчезают гарантии неприменения оружия массового уничтожения, заявил президент России Владимир Путин 7 ноября в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
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