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С 1 августа в магазинах введут новые правила: что изменится для покупателей

С 1 августа в магазинах введут новые правила: что изменится для покупателей

С 1 августа 2026 года в России вступят в силу новые правила, регулирующие работу розничной торговли. Изменения затронут как традиционные магазины, так и онлайн-ретейл, а также коснутся вопросов безопасности и организации обслуживания покупателей.

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