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Антифашист

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«Упёрлись»: академик РАН назвал 125 лет предельным возрастом жизни человека

«Упёрлись»: академик РАН назвал 125 лет предельным возрастом жизни человека

Максимальная продолжительность жизни человека за последнюю тысячу лет не изменилась и по-прежнему составляет 122—125 лет.

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