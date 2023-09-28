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Трамп: конфликта на Украине можно было избежать за счет низких цен нефти

Трамп: конфликта на Украине можно было избежать за счет низких цен нефти

Ситуацию на Украине можно было бы предотвратить благодаря низкой стоимости нефти. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп на митинге в Мичигане перед сторонниками, в том числе рабочими бастующих автомобильных заводов.

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