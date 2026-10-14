Три мировых золота и 348 очков: офицер РВСН вписал новое имя в историю гиревого спорта

Майор Дмитрий Турищев стал первым представителем Ракетных войск стратегического назначения, трижды поднимавшимся на высшую ступень пьедестала чемпионата мира по гиревому спорту.
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