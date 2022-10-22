Председатель СК России поручил создать в территориальных и военных управлениях ведомства прямую телефонную линию для участников специальной военной операции, мобилизованных и членов их семей

В Следственном комитете Российской Федерации по поручению Председателя СК России Александра Ивановича Бастрыкина создана и функционирует горячая линия для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей.
В Следственном комитете Российской Федерации по поручению Председателя СК России Александра Ивановича Бастрыкина создана и функционирует горячая линия для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей.
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