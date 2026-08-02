64 клетки истории: шахматные страсти в Крыму от античности до СССР

«ВОПЛОЩЕНЬЕ МЫСЛИ ОБОЮДНОЙ». Так ёмко и образно назвал поэт шахматную игру. Клетчатая доска и тусклые костяшки Археологические находки убедительно свидетельствуют, что жители Крыма уже в глубокой древности увлекались логическими играми.
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