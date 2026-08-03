ФАС возбудила дело против Apple

Global Look Press/Cfoto/Keystone Press Agency Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении Apple из-за отсутствия предустановленных отечественных приложений на устройствах, произведенных компанией.
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