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ФАС возбудила дело против Apple

ФАС возбудила дело против Apple

Global Look Press/Cfoto/Keystone Press Agency Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении Apple из-за отсутствия предустановленных отечественных приложений на устройствах, произведенных компанией.

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