Животные, которые водятся в лесах Южной Америки

Животный мир Южной Америки отличается необычайным разнообразием и уникальностью видов. Особенно богаты различными представителями фауны влажные тропические леса Амазонии, Атлантического побережья и Ориноко.
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