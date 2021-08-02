Друг

7 776 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Элеонора Коган
    Но до чего же хитра и хороша малышка!!!Подленькая такса ...
  • Элеонора Коган
    Да уж, действительно, подленькая личность.Подленькая такса ...
  • Элеонора Коган
    Найти бы и наказать эту тварь. А женщине и её собаке спасибо за спасение кошачьей семейки!!!!Теперь мама-кошка и её д...Гуляя с собакой, ...

Как будто нарисованные – 18 фото животных с необычной внешностью

Как будто нарисованные – 18 фото животных с необычной внешностью

В этой подборке много красок, неожиданных рисунков и цветов – и без всяких окрашиваний. Некоторым животным удивительно повезло с внешностью, а они сами об этом даже не догадываются… Этот кот мог бы быть талисманом какого-нибудь футбольного клуба Не каждый день увидишь котика в модных штанах Вы посмотрите, какая удивительная мордочка Природа постаралась Мимо такого по улице не пройти, не оглянувшись Истинно лесное диво Больше красок! В толпе не затеряется Витилиго Котик по кличке Муха Уникальная расцветка для таксы Это не далматинец Словно холст художника До чего хорошенький Разноглазый, двуликий – настоящая редкость Тот самый бровастый Сквид Оскар и его улыбка Джокера Звезда кадра!    .

Вернуться к статье
11
Обсудить
Нина Беспятова
Они прекрасны.

Картина дня

наверх