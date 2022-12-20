«Консервативная революция» как попытка вернуть Германию на свой, «особый путь» развития после поражения в Первой мировой войне

После поражения в Первой мировой войне Германия оказалась в достаточно тяжелом положении – условия Версальского мирного договора предусматривали не только непомерные репарации (чтобы проводить выплаты по графику на протяжении 30 лет, Германия должна была ежегодно передавать победителям сумму, троекратно превышавшую годовой валовый национальный продукт), но и территориальные уступки, «деколонизацию» и сокращение армии.