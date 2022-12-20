Мировое обозрение

150 подписчиков

Свежие комментарии

  • Дмитрий Марченко
    Свершилось! теперь пшекам можно отключать газ, нефть! теперь пшеков-дипломатов можно выставить из страны и обьявить п...Сейм Польши призн...
  • Дмитрий Марченко
    в США есть не глупые аналитики, которые понимают что нужна передышка для запуска ВПК и последующего продолжения прокс...Меняющиеся цели А...
  • Дмитрий Марченко
    Чем отличается Макарон от Зеленького? есть важное отличие... ОДНО... первый говорит по-французски, второй - по-францу...Есть ли признаки ...

«Консервативная революция» как попытка вернуть Германию на свой, «особый путь» развития после поражения в Первой мировой войне

«Консервативная революция» как попытка вернуть Германию на свой, «особый путь» развития после поражения в Первой мировой войне

После поражения в Первой мировой войне Германия оказалась в достаточно тяжелом положении – условия Версальского мирного договора предусматривали не только непомерные репарации (чтобы проводить выплаты по графику на протяжении 30 лет, Германия должна была ежегодно передавать победителям сумму, троекратно превышавшую годовой валовый национальный продукт), но и территориальные уступки, «деколонизацию» и сокращение армии.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх