Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 756 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • иван ница
    Закукарекали, не убирайтесь, идите и покажите всем как нужноЕсли Украина рухн...
  • Роман Романов
    Ахер его знает, может так, по их мнению, они сексуальнее выглядят. Их ведь, женщин, трудно понять порой, а уж восток ...Школа №1 в Юрьев-...
  • Вадим Кузнецов
    На мой взгляд, на Юго-Востоке и в центре Украины никакого "украинского народа" нет. Есть обыкновенные русские люди, ж...Две возможности д...

Зачем Белый дом пустил слух об ударах вглубь России

Зачем Белый дом пустил слух об ударах вглубь России

Автор: Игорь Дунаевский Газета The New York Times, а за ней и другие американские СМИ сообщили со ссылкой на источники, что президент США Джо Байден разрешил ВСУ наносить удары натовскими вооружениями вглубь России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий Фактурович
Надеюсь, что после удара Атакамс по Брянской области  пиндосовский авианосец пойдет ко дну.
Ответить
2 час.
Валентин Щербаков
Надо не тянуть резину всякими разглагольствованиями, а шарахнуть по базам пиндосрани за рубежом, например, в Сирии, ФРГ, Польше....
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх