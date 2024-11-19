Автор: Игорь Дунаевский Газета The New York Times, а за ней и другие американские СМИ сообщили со ссылкой на источники, что президент США Джо Байден разрешил ВСУ наносить удары натовскими вооружениями вглубь России.
Зачем Белый дом пустил слух об ударах вглубь России
Комментарии
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Дмитрий Фактурович
Надеюсь, что после удара Атакамс по Брянской области пиндосовский авианосец пойдет ко дну.
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2 час.
Валентин Щербаков
Надо не тянуть резину всякими разглагольствованиями, а шарахнуть по базам пиндосрани за рубежом, например, в Сирии, ФРГ, Польше....
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2 час.
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