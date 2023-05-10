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«Украина останется без денег»: экономист Разуваев о возможном дефолте в США

«Украина останется без денег»: экономист Разуваев о возможном дефолте в США

Дефолта в Соединенных Штатах явно не будет, это лишь разговоры. В этой ситуации пострадает лишь Украина, заявил в интервью корреспонденту ФАН экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков риск-менеджеров Александр Разуваев.

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