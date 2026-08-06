Взорвали директор завода, выпускавшего «Упыря» — дрона, который первым уничтожил Abrams

Геннадий Хрипунов

Ни каких 20 лет этим малолеткам и другим выродкам, которые подрывают людей, офицеров, бензоколонки и т. д, на пожизненное по полной программе без обжалования приговора и амнистии или после допроса расстрел, посадить их на краюшку хлеба и глоток воды, но самое главное показать, где они живут и кто их родители, которые воспитали предателей Родины, чтобы Страна знала, что за ублюдки у нас .