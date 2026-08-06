Взорвали директор завода, выпускавшего «Упыря» — дрона, который первым уничтожил Abrams На Урале совершено покушение на руководителя оборонного предприятия, созданного по народной инициативе Герман Галкин Фото: Соцсети/Донат Сорокин/ТАСС Вечером 4 августа на Урале произошел теракт.
Взорвали директор завода, выпускавшего «Упыря» — дрона, который первым уничтожил Abrams
Комментарии
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Геннадий Хрипунов
Ни каких 20 лет этим малолеткам и другим выродкам, которые подрывают людей, офицеров, бензоколонки и т. д, на пожизненное по полной программе без обжалования приговора и амнистии или после допроса расстрел, посадить их на краюшку хлеба и глоток воды, но самое главное показать, где они живут и кто их родители, которые воспитали предателей Родины, чтобы Страна знала, что за ублюдки у нас .
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1 м.
Сергей Моисеев
только смерш, причём с активной физической работой за линией фронта и в дружеских странах "райского сада"
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1 м.
Владимир Елкин
Какие посадки? Только расстрел образумит некоторых от предательства и участия в терроризме!
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