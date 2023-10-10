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Bloomberg: Израиль начал газовый шантаж Европы

Bloomberg: Израиль начал газовый шантаж Европы

Эскалация конфликта с палестинским движением ХАМАС совершенно невыгодна Израилю. Она разрушает не только политические соглашения с соседями и надежды на долгосрочный мир, но также финансово-экономические перспективы.

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